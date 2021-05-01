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Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным

Политика
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир Зеленский добивается двухсторонней встречи с Владимиром Путиным. Предлагается сразу несколько переговорных площадок: Ватикан, Вена и Иерусалим. Однако что же движет украинским лидером и какие истинные планы он вынашивает? Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян поделился данными своего источника о том, что на самом деле стоит за этими устремлениями Зеленского.

Владимир Зеленский решил сыграть в самую крупную шахматную партию в своей жизни. Мой источник в Киеве узнал суть этой игры. Поняв, что переговоров с участием Москвы в «нормандском формате» до исполнения Киевом Минских соглашений не будет, Зеленский начал судорожно искать пути выхода из этой ловушки и предложил двухстороннюю встречу с Владимиром Путиным. Его единственная цель в этих переговорах — обсуждение темы Донбасса. Зеленский и вся его пропагандистская машина всеми силами пытаются представить Россию стороной в этом конфликте. Официальная Москва уже неоднократно заявляла, что переговоры Киеву нужно вести напрямую с властями ЛНР и ДНР. По этой причине единственное условие Москвы для возможной встречи с Зеленским заключается в том, чтобы не обсуждать тему Донбасса. Но это абсолютно не устраивает украинского лидера.

По данным моего источника, Зеленский уже давно заручился поддержкой США по поводу «реинтеграции» Донбасса военным путем. Оружие, специальная техника, американские инструкторы — все готово к тому, чтобы осуществить на украинской почве перезапуск истории с нападением Саакашвили на Южную Осетию в 2008 году.

Вместе с тем Зеленский не хочет повторить итог этой грузинской авантюры и окончательно утратить Донбасс. На фоне официальной риторики Киева о том, что нет иной альтернативы мирному урегулированию на Донбассе, готовился секретный старт широкомасштабной военной кампании. Он был назначен на 15 мая. Однако ее пришлось внезапно отложить из-за скопления российской военной техники на границе с Украиной и риторики Кремля о том, что «мы Донбасс не бросим», а также напоминания, что если там повторится резня в Сребренице, то Россия не будет стоять в стороне. Это разрушило планы Зеленского на молниеносный захват Донбасса, и он решил пойти по другому пути, заключив с Россией подобие «пакта о ненападении».

Зеленский хочет встретиться с Путиным ради заключения «пакта о ненападении» по Донбассу
ФБА «Экономика сегодня»  / 

То есть речь идет о другой исторической аналогии с пактом Молотова-Риббентропа 1939 года, когда Гитлер обманул Сталина спустя неполных два года с его подписания, вероломно напав на СССР. У Зеленского цель иная: усыпив бдительность Москвы и зная, что Владимир Путин всегда придерживается международных договоренностей, украинский лидер хочет выиграть время, чтобы совершить атаку на Донбасс в самый удобный для себя момент.

Официальная Москва настаивает на том, что в двухстороннем формате тему Донбасса обсуждать не будет, так как для обсуждения этой темы есть возможность встречи с участием России, Украины, Германии и Франции после выполнения украинской стороной Минских соглашений. Ватикан, Иерусалим, Вена — можно сколько угодно предлагать переговорных площадок, но финал всегда будет одинаковым — Донбасс там обсуждаться не будет.

Владимир Путин и российский МИД в этой партии ведут безупречную игру и на все потуги Зеленского дают достойный ответ. Владимир Александрович решил потягаться в шахматы с профессионалами, но в этой партии он является всего лишь новичком, а все его ходы заранее просчитаны.

путин украина зеленский вадим манукян
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