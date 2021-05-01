Капитан Дандыкин объяснил, почему ВМС США боятся российской ракетной «челюсти коммунизма»

Москва, 1 мая. Учения ВМФ России в Черном море показали Западу силу российского оружия, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Крейсер «Москва» успешно провел ракетные стрельбы в Черноморском регионе. Впервые был задействован ракетный комплекс «Базальт». Противокорабельный снаряд «Вулкан» поразил мишень на расстоянии в 30 километров, пишет «ПолитРоссия». Испытания такого оружия в преддверии маневров НАТО Defender Europe 21 не является случайностью, заметил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

В СССР было заложено четыре корабля проекта 1164: «Москва», «Маршал Устинов», «Варяг». Четвертый крейсер остался у Украины в недостроенном виде и будет в итоге списан. На борту подобных судов установлены 16 ракет, способных во время полета организовываться в стаю, заметил аналитик. Во времена Советского Союза подобные крейсеры назывались «челюстью коммунизма» за расположение по восемь ракетных установок с каждого борта. ВМС США стоит опасаться подобной мощи.

Неприятель получит сокрушительный урон снарядами «Вулкан» даже с фугасно-кумулятивной боевой частью вместо ядерной. Успешный запуск подобного вооружения на учениях Черном море продемонстрировал США и НАТО отношение России к угрозам со стороны Запада, резюмировал аналитик.

Эксперты из США ранее заметили, что заход американского катера в Черноморский регион может привести к непреднамеренной эскалации.