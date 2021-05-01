Болгария открыла границы для привитых «Спутником V» россиян

София, 1 мая. Жители России, которые сделали себе прививку вакциной «Спутник V», могут спокойно приезжать в Болгарию.

Болгария объявила о начале летнего сезона. В этой связи российская вакцина «Спутник V» внесена болгарским министерством здравоохранения в список одобренных препаратов, заявила и. о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.

«Это позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершенной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны», — приводит ее слова ТАСС.

Также туристы могут попасть на территорию страны при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сделан за 72 часа до вылета, либо с антигенным тестом, который был сделан за 48 часов до прибытия на территорию страны. Также в Болгарию будут пропускать переболевших COVID-19.