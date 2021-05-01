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В Екатеринбурге прошла масштабная репетиция парадных расчетов и военной техники ЦВО

Армия
В Екатеринбурге прошла масштабная репетиция парадных расчетов и военной техники ЦВО
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Екатеринбург, 1 мая. Совместная репетиция парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге.

Известно, что в ходе масштабной репетиции в парадном строю по главной площади Екатеринбурга прошли около 20 парадных подразделений. Отмечается, что в мероприятии были задействованы расчеты управления и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих железнодорожного, мотострелкового соединений и единственного парадного расчета военной полиции за Уралом. Также по площади прошествовали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Во главе механизированной колонны шел легендарный советский танк Т-34. Историческая военная техника была также представлена бронетранспортерами БТР-152, БТР-140, бронеавтомобилями БА-64, фронтовым ГАЗ АА «полуторка» и военными мотоциклами МВ-650.

По брусчатке площади 1905 года проехали комплексы противовоздушной обороны РЭБ, радиотехнических войск, службы горючего и инженерно-саперных подразделений. Каждую такую колонну возглавлял бронеавтомобиль «Тигр».

Всего в военном параде в Екатеринбурге будет задействовано около 130 единиц техники, свыше 10 летательных аппаратов, а также 2,5 тысячи человек, включая около 1,5 тысячи от Минобороны РФ.

Ранее командующий главным парадом Победы в России назвал основную задачу участников шествия.

В Кремле объяснили, кого будут пускать на парад Победы в Москве, передает «Царьград».

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