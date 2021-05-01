Налоговый вычет за жилье в России предложили увеличить до 3 млн рублей

Москва, 1 мая. Проект закона, предлагающий увеличить сумму налогового вычета за строительство или приобретение жилья, внес в Госдуму РФ депутат от партии ЛДПР Максим Зайцев.

Инициатива предполагает повышение суммы имущественного налогового вычета с 2 до 3 млн рублей. Кроме того, планируется увеличить вычет в сумме расходов по уплате процентов, которые налогоплательщик фактически произвел, с 3 до 4 млн рублей. Зайцев также предлагает разрешить получение налогового вычета не на один объект недвижимости, а на каждый приобретенный.

Эксперты в беседе с РИА Новости отметили, что эта инициатива слабо отразится на рынке недвижимости. Так, для регионов с высокими ценами на жилье (Москва, Санкт-Петербург, Сочи) вычет будет действовать как приятный бонус. Более весомым он окажется в субъектах РФ, где стоимость квартир ниже, отметила руководитель офиса риелторской компании «Миэль» Ирина Бербенева.

С 21 мая 2021 года получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты станет проще. Заполнять 3-НДФЛ и собирать документы для подтверждения права на него будет не нужно тем, кто оформил личный кабинет на сайте ФНС, пишет ФАН.