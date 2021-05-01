Харламов заговорил о своих девушках после развода с Асмус

Москва, 1 мая. Юморист и шоумен Гарик Харламов неожиданно заговорил о своей личной жизни. Комик пошутил на эту тему со сцены Comedy Club.

Гостем юмористического шоу стал известный боец Петр Ян. Он рассказал, что выступает в категории 61 килограмм, но столько он весит на момент взвешивание. Обычно же вес спортсмена составляет 71 килограмм.

«Самое главное не кузов, а мотор», — отметил Ян. «Я так всем своим девушкам говорю», — пошутил в ответ Харламов. «Харламов так всем своим девочкам говорит, а я еще добавляю: «Самое главное ниже — топливный насос»», — поддержал шутку друга другой резидент Comedy Club Павел Воля.

В прошлом году Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус, и с тех пор о его личной жизни известно мало. Юмористу приписывали романы с Яной Кошкиной и с актрисой Катериной Ковальчук, внешне очень похожей на его бывшую супругу, однако шоумен не подтвердил эти слухи.

Асмус после развода с Харламовым тоже не распространяется о личной жизни. В апреле актриса отпраздновала день рождения и устроила роскошную вечеринку, но спутника с ней на мероприятии не было. Не посетил праздник и Харламов, однако Асмус объяснила, почему ее бывший муж не пришел на день рождения.