В Германии назвали «необоснованными» санкции России против ЕС

Берлин, 1 мая. Власти ФРГ назвали «необоснованными» персональные санкции России против восьми высокопоставленных европейских чиновников.

Министерство иностранных дел Германии через пресс-службу опубликовало заявление, в котором немецкие дипломаты осудили меры Москвы.

«Федеральное правительство самым явным образом отвергает запрет на въезд в Россию, введенный против восьми чиновников Евросоюза и стран — членов ЕС, в том числе главного прокурора Берлина», — указано в тексте сообщения.

Ранее сообщалось о введении Россией персональных санкций против восьми представителей ЕС. Москва таким шагом ответила на антироссийские выпады Брюсселя.