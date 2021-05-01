Неизвестный ударил ножом в живот пьяного жителя Выборга

Санкт-Петербург, 1 мая. Полиция разыскивает злоумышленника, напавшего с холодным оружием на нетрезвого прохожего в Выборге. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел возле одного из местных парков. Житель Ленобласти, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, обратился в больницу с колото-резаной раной живота, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. По словам гражданина, на него напал одетый во все черное мужчина в возрасте 30 лет с черными короткими волосами. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН писал о беременной девушке, которая зарезала ревнивого любовника в Удмуртии.