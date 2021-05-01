Александр Овечкин приступил к тренировкам

Вашингтон, 1 мая. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел первую тренировку после полученного в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» повреждения.

Российский форвард Александр Овечкин накануне поучаствовал в тренировке «Вашингтона». Он вышел на лед впервые с 23 апреля, когда получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс». О состоянии тренировавшегося 15 минут Овечкина рассказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.

«Здорово, что сегодня он вышел на лед. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент его статус по-прежнему «вернется со дня на день»», — отметил специалист.

Из-за травмы 35-летний Овечкин пропустил три последних матча «столичных». В 50 играх подопечные Лавиолетта набрали 69 очков и возглавляют турнирную таблицу Восточного дивизиона НХЛ.

Ранее Илья Ковальчук расторг соглашение с омским «Авангардом». Форвард, который в третий раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина, намерен продолжить карьеру в НХЛ.