Шоумен Александр Ревва поделился планами на жизнь в эфире Comedy Club

Москва, 1 мая. Юморист и актер Александр Ревва в новом выпуске Comedy Club заявил, что не так давно занялся предпринимательством. Однако всех тайн шоумен пока раскрывать не стал.

Александр Ревва сейчас активно занимается собственными проектами. Шоумен снимается в кино, записывает треки под псевдонимом Артур Пирожков, а также сидит в жюри второго сезона «Маски».

На сцене Comedy Club юморист теперь выступает крайне редко. Однако недавно он нашел время посетить концерт своих коллег, а заодно представить картину «Прабабушка легкого поведения», где сыграл главную роль. Лента выходит в широкий прокат 6 мая.

Ревва поговорил с ведущими Comedy Club Павлом Волей и Гариком Харламовым о предстоящем релизе и поделился планами на жизнь. В эфире программы он признался, что занялся серьезным предпринимательством, но не стал говорить в какой сфере. Такая скрытность стала поводом для шуток. Харламов с иронией предположил, что шоумен подался в нефтяной бизнес.

«Бери выше. Заглушки в ремни безопасности», — подхватил Павел Воля.

После шквала шуток резидентов Comedy Club Александр Ревва решил приоткрыть тайну и рассказал, что его бизнес связан с промышленными товарами.

«Ты будешь выпускать ершики для отелей. Ты человек-загадка. Ты Ридлер из «Бэтмена», — не останавливался Харламов.

Специальный показ фильма «Прабабушка легкого поведения» прошел в московском кинотеатре «Октябрь». Картину показывали в рамках Московского международного кинофестиваля. Поддержать Реву пришли его коллеги, известные российские комики Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.