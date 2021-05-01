СМИ: Евросоюз некомпетентен в отношениях с Россией

Берлин, 1 мая. Немецкие СМИ подвергли критике действия европейских политиков в отношении России, обозначив действия ЕС как «непоследовательные и некомпетентные».

Издание Der Spiegel обратило внимание на встречу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с главами МИД стран — членов ЕС. Представитель Евросоюза в своем выступлении указал неверное число российских военных, якобы находящихся вблизи границы с Украиной.

Позже коллеги поправили Борреля, но сотрудники СМИ подчеркнули, что подобные ляпы говорят о «некомпетентности и непоследовательности европейской внешней политики».

Ранее Жозеп Боррель перепутал Турцию и Россию во время выступления в Европарламенте.