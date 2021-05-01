Белый дом выбрал стратегию в отношении Северной Кореи

Вашингтон, 1 мая. Администрация президента США Джо Байдена определилась со стратегией в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

По ее словам, Белый дом провел обзор политики Северной Кореи и сделал необходимые выводы.

«Я могу подтвердить, что мы завершили обзор политики КНДР, который был тщательным, строгим и всеобъемлющим. Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова», — указала Псаки.

Пресс-секретарь президента США также отметила, что администрация Байдена не планирует придерживаться той же системы политики в отношении Пхеньяна, которую использовали команды прошлых американских лидеров. Такое решение принято по той причине, что их действия не принесли реальных результатов денуклеаризации.

Псаки добавила, что новая политика Соединенных Штатов «требует взвешенного, практического подхода, который открыт для дипломатии с КНДР».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин предупредил Северную Корею, что американские военные готовы воевать в любой момент после того, как КНДР осудила военные учения, проходящие в Южной Корее. Помимо этого, в Японии выразили обеспокоенность в связи с последним запуском крылатых ракеты со стороны КНДР, передает «Царьград».