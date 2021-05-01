Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 10:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:43
Общество
Чилийские специалисты не нашли проблем со «Спутником V»
10:43
Происшествия
Взломщик украл у петербуржца деньги и ценности на 100 тыс. рублей
10:38
Армия
В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном военной техники к границе
10:35
Происшествия
Власти Прикамья усилят противопожарные меры после гибели детей в Кудымкаре
10:35
Общество
Власти Крыма объявили о начале курортного сезона
10:35
Общество
Туроператоры закончили вывозить российских туристов из Турции и Танзании
10:34
Происшествия
Жительница Петербурга обвинила бывшего сожителя-уголовника в изнасиловании ребенка
10:31
Шоу-бизнес
Родион Газманов заинтриговал фанатов снимком с новорожденным ребенком
10:28
Шоу-бизнес
Прилучный впервые высказался о Карпович после развода с Муцениеце
10:24
Общество
Фестиваль воздухоплавания стартовал в Белогорском районе Крыма
10:21
Происшествия
Бездомный изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге
10:19
Шоу-бизнес
Герцогиня Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти
10:18
Армия
Капитан Дандыкин объяснил, почему ВМС США боятся российской ракетной «челюсти коммунизма»
10:14
Общество
Болгария открыла границы для привитых «Спутником V» россиян
10:14
Армия
В Екатеринбурге прошла масштабная репетиция парадных расчетов и военной техники ЦВО
10:09
Происшествия
Телефонные мошенники выманили у пенсионера из Петербурга 170 тыс. рублей
10:08
Экономика
Налоговый вычет за жилье в России предложили увеличить до 3 млн рублей
10:06
Общество
Петербургская семейная пара спасла больше 150 нерп и тюленей
10:05
Шоу-бизнес
Харламов заговорил о своих девушках после развода с Асмус
10:05
Происшествия
Петербурженка поверила аферистам и взяла для них кредиты на 720 тыс. рублей
Все новости

Белый дом выбрал стратегию в отношении Северной Кореи

Армия
Белый дом выбрал стратегию в отношении Северной Кореи
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 1 мая. Администрация президента США Джо Байдена определилась со стратегией в отношении КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

По ее словам, Белый дом провел обзор политики Северной Кореи и сделал необходимые выводы.

«Я могу подтвердить, что мы завершили обзор политики КНДР, который был тщательным, строгим и всеобъемлющим. Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова», — указала Псаки.

Пресс-секретарь президента США также отметила, что администрация Байдена не планирует придерживаться той же системы политики в отношении Пхеньяна, которую использовали команды прошлых американских лидеров. Такое решение принято по той причине, что их действия не принесли реальных результатов денуклеаризации.

Псаки добавила, что новая политика Соединенных Штатов «требует взвешенного, практического подхода, который открыт для дипломатии с КНДР».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин предупредил Северную Корею, что американские военные готовы воевать в любой момент после того, как КНДР осудила военные учения, проходящие в Южной Корее. Помимо этого, в Японии выразили обеспокоенность в связи с последним запуском крылатых ракеты со стороны КНДР, передает «Царьград».

сша кндр байден псаки
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 196403 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 156884 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 156834 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 140266 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 114565 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Армия / Белый дом выбрал стратегию в отношении Северной Кореи
Рейтинг@Mail.ru