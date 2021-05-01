Киев выходит из локдауна с катастрофическими потерями



С 1 мая Киев выходит из локдауна — состояния, о котором в России многие уже успели забыть. В городе вновь откроются ТРЦ, кафе и рестораны, а общественный транспорт начнет работать полноценно. По наблюдениям корреспондента ФАН, очередные ограничения дорого обошлись гражданам и бизнесу Киева, но самое печальное — они наверняка будут не последними.

Напомним, жесткий локдаун в Киеве был введен 5 апреля, менее серьезные ограничения — еще 20 марта. Все это время рестораны, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры в украинской столице были закрыты. С одной стороны, это чем-то напоминало первый прошлогодний локдаун, который, как теперь признают эксперты, был введен властями зря, так сказать, за компанию с Европой. Число заразившихся коронавирусом на Украине тогда исчислялось десятками человек.

С другой стороны, на этот раз в Киеве не возникало проблем с тем, чтобы купить хороший кофе или перекусить стрит-фудом — многочисленные точки работали в течение всего локдауна. В марте-апреле 2020 года город в дни карантина был почти пуст. Тем не менее ущерб, который понесла от ограничений сфера торговли и услуг, можно наблюдать повсюду. Почти все небольшие точки в центре столицы, в которых раньше чинили обувь, ремонтировали часы или бытовую технику, теперь закрыты навсегда.

Зияют пустыми витринами многие помещения, в которых раньше располагались небольшие продуктовые и косметические магазинчики. В центре Киева в ходе последнего карантина закрылось несколько крупных супермаркетов. Ушли в небытие и десятки кофеен и закусочных, оставив в память о себе лишь яркие вывески.

В результате локдауна огромные убытки понес и бюджет Киева, что прямо признал мэр столицы Виталий Кличко.

«Я не буду говорить, насколько тяжело сейчас бюджету города, но только за первый квартал Киев недополучил 2,5 миллиарда гривен (примерно 7 миллиардов рублей. — Прим. ФАН). Это очень болезненные показатели. Мы делаем все, чтобы поскорее выйти из красной зоны», — заявил градоначальник.

По данным Украинского союза промышленников и предпринимателей, наибольшие потери от весеннего локдауна понесли транспорт, туризм, сферы услуг и общественного питания. Только рестораны столицы в течение двух месяцев потеряли около миллиарда гривен дохода, сообщили в УСПП. Больше всего от карантина пострадал малый бизнес, несколько тысяч ФОПов (аналог российского ИЧП) разорились. Доходы у предпринимателей упали более чем на 50%.

Специалисты консалтингового агентства «А+С Украина» подсчитали, что за три недели ограничений проезда в общественном транспорте Киев потерял около 10 млн долларов. При этом эксперты заявили, что последствия весеннего локдауна будут «более длительными и пагубными, чем в прошлом году». Напомним, по данным Госстата Украины, за 2020 год украинский бизнес обеднел на 250 млрд гривен. Официально коронавирус лишил работы более 370 тысяч украинцев. По данным службы занятости, число безработных за прошлый год выросло в стране на 31%. Неофициальные показатели безработицы выше в два-три раза.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«С локдауном сильно изменился даже облик украинского бездомного. Раньше было больше тех, кто опустился по социальной лестнице из-за проблем с алкоголем или наркотиками. Сейчас основная масса бездомных — люди среднего возраста, которые потеряли работу или получили тяжелую производственную травму, приехав в Киев на заработки. В целом за полтора года число бездомных выросло в несколько раз», — заявили эксперты центра.

Еще один признак острого социального неблагополучия на Украине — увеличение количества бездомных. Сегодня их можно встретить в любой точке столицы страны: в парке, сквере, метро, на Крещатике или на майдане. По данным Центра учета бездомных в Киеве, на апрель 2021 года в городе было официально зарегистрировано более трех тысяч бродяг. Так, в самом центре на учете состоит 1320 человек, а в областном филиале — еще 1700. Впрочем, реальные цифры гораздо выше, считают специалисты.

Жительница украинской столицы Вера, торгующая овощами на улице, призналась корреспонденту Федерального агентства новостей, что еще совсем недавно она работала администратором в хорошем ресторане.

«А теперь приходится стоять на улице с этими помидорами и в дождь, и в холод», — грустно говорит она.

Таксист Валентин рассказывает, что до карантина он играл в ресторане. Рассказал собеседник ФАН и о стиле музыки:

«Что-то среднее между соул и R'n'B. Я года два потратил только на то, чтобы приучить местных людей отдыхать под такую музыку. Да, сейчас многие рестораны работают навынос, но музыку навынос меня играть пока не просили, поэтому я таксую».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По признанию медиков, локдаун — это единственное доступное украинским властям средство борьбы с каждой новой вспышкой COVID-19. Пресловутые сотни тысяч китайских и индийских вакцин, о которых так любят говорить чиновники минздрава, до простых украинцев пока не дошли. И в обозримом будущем, скорее всего, не дойдут. Поэтому никто в Киеве сегодня не считает, что завершившийся локдаун станет последним. Тем более, что вспышки коронавируса периодически фиксируются в других областях страны.

Мало кто в украинской столице радуется окончанию локдауна, даже несмотря на то, что в Киев окончательно пришла весна. Усиливают пессимистические настроения и очередные повышения тарифов на ЖКХ и урезание субсидий. По постановлению кабмина, с 1 мая в стране вновь выросли цены на газ. В последние месяцы по всей Украине действовала единая стоимость — 6,99 гривны за кубометр, но с мая поставщики обновили ценники.

Стоимость голубого топлива без доставки теперь начинается от 7,8-7,89 гривны за куб, а верхний предел — 11,22 гривны. Также с мая украинских потребителей автоматически переводят на годовой тариф, разброс цен в котором — от 7,96 гривны за куб у «Нафтогаза» до 13,5 гривны у Черновицкого и Житомирского облгазов. Заставить украинцев как можно больше платить за коммуналку — это жесткое требование МВФ, элемент неоколониальной политики Запада.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Кроме того, с 1 мая на Украине начинается массовая кампания по переназначению субсидий на ЖКХ. Она направлена на то, чтобы отрезать как можно больше потребителей от бюджетных выплат. Так, субсидии точно не предоставят обладателям банковских депозитов в более чем 100 тысяч гривен, а также семьям, которые купили валюту (более чем на 50 тысяч гривен за раз) или новое авто. Субсидию на ЖКХ не получат и те украинцы, у которых есть новая машина не старше пяти лет. По словам экспертов, к зиме правительство намерено сократить число получателей субсидий на 500-600 тысяч человек.

Весь этот коммунальный грабеж, ведущийся в интересах западных партнеров-колонизаторов, еще сильнее ударит по украинцам, многие из которых и без того пережили полуторамесячный локдаун с копейками в кармане, перебиваясь с хлеба на квас. Он наверняка вызовет у многих непреодолимое желание покинуть страну, власти которой столь «чутко» относятся к своим гражданам.