Новосибирская полиция задержала подростка, который напал на школьницу в лифте

Новосибирк, 1 мая. Установлена личность юного злоумышленника, напавшего на девочку. Следователи организовали проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в Кировском районе, когда девочка возвращалась из школы. Юноша стал ее преследовать от самого учебного заведения и зашел вместе с ней в подъезд дома, где проживала школьница. Когда они вместе вышли из лифта, подросток схватил ее за руки и потащил в сторону лестницы. Жертве удалось вырваться.

После случившегося она рассказала все родителям, а те сообщили в правоохранительные органы. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах случившегося и проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Похожее преступление произошло в ХМАО, сообщал портал URA.RU. Насильник с уголовным прошлым напал на 11-летнюю девочку. Его арестовали.