Власти РФ выделят еще почти 5 миллиардов рублей на программу туристического кешбэка

Москва, 1 мая. Распоряжение о выделении еще 4,7 млрд рублей на новый этап программы туристического кешбэка подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства направят на возмещение некоторых расходов тех граждан, которые отдали предпочтение внутреннему туризму. Сумма возврата составит 20% от стоимости туров, но не более 20 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе Правительства Российской Федерации.

«Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», при этом деньги поступают на нее автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — сказано в сообщении.

Продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года поручил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом в ходе послания Федерального собранию, которое состоялось в Центрально выставочном зале «Манеж» в Москве.