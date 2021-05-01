EurAsian Times: Индии срочно необходимы российские ЗРК С-400

Нью-Дели, 1 мая. Обострение пограничного противостояния с Китаем вынуждает Индию экстренно укреплять свою систему зенитной обороны.

Об этом пишут аналитики авторитетного индийского издания EurAsian Times, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». Авторы статьи отмечают, что пограничный спор Индии с Китаем далек от урегулирования, хотя и не перешел в фазу открытого вооруженного противостояния. При этом обе державы готовятся к любому варианту развития событий и стягивают в регион боевую технику.

«Индия перебросила в регион переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и израильские системы ПВО Barak-8 LRSAM», — информируют обозреватели EurAsian Times.

Однако Китай развернул вблизи индийской границы мощные ракеты средней и большой дальности HQ-22 и HQ-9, а также он способен оперативно перебросить в зону возможного межгосударственного конфликта свои истребители пятого поколения J-20, сообщают эксперты издания.

По их мнению, только российские системы ПВО С-400 «Триумф» способны нивелировать угрозу воздушного и ракетного нападения на индийскую армию. Именно поэтому Индии срочно необходимы российские зенитно-ракетные комплексы С-400, резюмируют авторы EurAsian Times.

Ранее стало известно, что поставка этих систем ПВО в Индию стала цугцвангом для США.