Врач-невролог объяснил, какую головную боль нельзя терпеть

Москва, 1 мая. Некоторые виды головной боли могут предупреждать о серьезных проблемах, одного приема анальгетиков в таких случаях мало, нужна помощь врача, пояснил невролог Александр Будик.

По словам медика, речь идет о случаях, когда головная боль впервые возникла у человека старше 50 лет, или у человека любого возраста она была и раньше, но стала возникать чаще и проявляться интенсивнее. Если боль появилась у человека с хроническими заболеваниями, если сопровождается подъемом температуры, то это тоже показания для обращения к профессионалу, подчеркнул Будик.

«Это так называемые красные флаги головной боли, они могут говорить о более серьезной причине, чем стандартное напряжение или мигрень, которые чаще всего беспокоят», — сказал невролог в интервью радио Sputnik.

К специалисту также нужно идти и в том случае, если головная боль мучает регулярно и заглушается анальгетиками, отметил врач. В такой ситуации у человека обычно начинается лекарственно-индуцированная головная боль, когда новый приступ вызывается приемом обезболивающего. В таком случае необходимо идти к неврологу, он назначит другие препараты, резюмировал Будик.

Многих головные боли начинают беспокоить весной. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа объяснила, почему это происходит, и как можно избавиться от проблемы.