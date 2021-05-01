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Трещины на пятках могут указывать на наличие проблем с печенью

Общество
Трещины на пятках могут указывать на наличие проблем с печенью
pixabay.com

Лондон, 1 мая. Определить наличие каких-либо проблем с печенью человек может по состоянию своих ступней. Такой вывод на основании проведенных исследований сделали западные ученые.

При нормальном функционировании сердце человека должно посылать кровь до нижней части стопы и обратно через сосудистую систему. Однако если в организме есть какие-то проблемы с печенью, то возникают и проблемы с сосудами, рассказал медик из Великобритании Эрик Берг.

«Первым признаком на ногах, который свидетельствует о проблемах с печенью, является появление маленьких красных или коричневых точек на голени. Они служат признаком плохого кровообращения», — добавил эксперт, сообщает Express.

Еще одним симптомом, который может указывать на проблемы с печенью, являются трещины на пятках. Они сигнализируют человеку о нехватке витамина В3 или омега-3 жирных кислот. За их усвоение как раз и отвечает печень. Последним признаком является зуд пяток. Как правило, он встречается у людей с хроническими проблемами печени.

Заключительным в списке врачей стал такой симптом, как зуд пяток. Как показали результаты различных исследований, кожный зуд служит одним из симптомов, которые встречаются у пациентов с хроническими заболеваниями печени.

Не так давно британские медики назвали несколько неочевидных признаков алкоголизма. На наличие проблем со спиртными напитками обычно указывает изменение цвета кожи, изжога, а также потеря или набор веса.

печень ноги ступни
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