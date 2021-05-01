Вячеслав Володин поздравил россиян с Праздником Весны и Труда

Москва, 1 мая. Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил граждан с Праздником Весны и Труда. Обращение главы парламента опубликовано на думском сайте.

По словам политика, в России оказывается постоянная поддержка и помощь гражданам, которые выполняют свои социальные обязательства.

«Наша страна — социальное государство. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охрана труда, гарантированная заработная плата — приоритеты, закрепленные в Конституции», — сказано в сообщении.

Вячеслав Володин поздравил всех россиян с праздником, пожелал здоровья и успехов.

Как стало известно ранее, Роспотребнадзор Москвы призвал пенсионеров отметить Пасху дома. В частности, это касается верующих граждан старше 65 лет. Рекомендации обусловлены распространением нового типа коронавируса.