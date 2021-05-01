Истребители F-35 ВВС Италии прибыли на боевое дежурство в Эстонию

Таллин, 1 мая. ВВС Италии впервые перебросили в Эстонию истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые будут охранять воздушное пространство стран Прибалтики.

Как указывается в сообщении пресс-службы главного штаба Сил обороны Эстонии, данные самолеты станут заменой немецким истребителям Eurofighter Typhoon.

В понедельник на базе Эмари пройдет церемония ротации Балтийской миссии воздушной безопасности НАТО, в которой будут участвовать министр обороны Эстонии Калле Лаанет и замглавы минобороны Италии Джорджо Мюле.

Итальянские истребители будут нести круглосуточное дежурство. Перед ними стоит задача опознавать, сопровождать и перехватывать воздушные цели. До этого летчики из Италии дежурили в Прибалтике в 2018 году.

Ранее сообщалось, что американский генерал выступил с критикой в сторону истребителей F-35A.