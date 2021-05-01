Очередной суточный антирекорд по количеству случаев COVID-19 зафиксировали в Индии

Нью-Дели, 1 мая. Индийские медики за сутки зафиксировали 401 993 случая коронавируса. Это восьмой подряд мировой антирекорд по показателю суточного прироста заразившихся.

С начала пандемии в Индии выявили 19 164 969 случаев коронавируса, заявили в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи. За сутки в стране зафиксировано 3523 летальных исхода среди больных с подтвержденным COVID-19. С начала пандемии в Индии скончались 211 853 человека.

В последнее время в южноазиатском государстве каждые три дня фиксируется прирост больных на миллион. К тому же там выявили индийский штамм коронавируса. Российская сторона запросила его образец для изучения. Штамм исследуют специалисты центра «Вектор».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия окажет Индии гуманитарную помощь во время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с индийским премьером Нарендру Моди, где обсуждалась, в том числе и сложившаяся на фоне COVID-19 ситуация.