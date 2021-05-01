«Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19. События дня

В США заявили о создании РФ «убийственного» для спутников США оружия Россия и Китай смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, находящиеся на орбите Земли. Об этом заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд во время онлайн-интервью газете The Washington Post. По словам Реймонда, Космические силы США должны занимать политику «сдерживания». Он уверен, что Вашингтон должен не развивать конфликт, а сохранять космическую область «безопасной для всех». Однако многие аналитики, в том числе и американские, уверены, что удар по космической отрасли нанесла именно антироссийская риторика Белого дома. До начала агрессивных выпадов со стороны США в этой области удавалось сохранить принципы взаимовыгодного сотрудничества, а Международная космическая станция была примером партнерства ряда стран. Теперь же Москва и Пекин разрабатывают проект по созданию совместной лунной космической станции. Этой разработке уже обещают весьма серьезные перспективы, новая орбитальная станция избежит ошибок МКС.

«Спутник V» приблизил Сан-Марино к полной победе над COVID-19 ФБА «Экономика сегодня» . / Вячеслав Березниченко Одно из самых маленьких государств в мире, которое несколько месяцев назад осталось без вакцин, теперь максимально приблизилось к полному избавлению страны от коронавируса. За последний месяц заболеваемость в Сан-Марино сократилась в 10 раз. Таких результатов удалось достичь после начала прививочной кампании среди населения российским «Спутником V». Поставки препарата стартовали в феврале. В прошлом месяце государство получило необходимое количество доз для вакцинации всех граждан. Специалисты отмечают, что популяционный иммунитет уже сформирован.

С 1 мая в РФ начнет работать измененный демпфер на топливо Global Look Press / Rupert Oberhäuser Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции. Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнил, что, несмотря на то, что официально законопроект утвердят позднее этой даты, механизм будет распространяться на правоотношения именно с 1 мая. При этом с мая 2021 года правительство решило настроить механизм демпфера, понизив условную цену бензина в формуле расчета. В этом году может быть скорректирован демпфер только по бензину, изменения по дизтопливу вступят в силу не раньше 2022 года.