Детский сад — первое образовательное учреждение в жизни ребенка. Звучит казенно, не правда ли? На самом деле, детский сад — это намного больше. Это первый шаг малыша к самостоятельности, бесценный опыт общения с другими детьми и взрослыми, приучение к распорядку дня, занятия, игры, песни и танцы, первая дружба, ссоры и примирения. Дети, которые прошли этот путь, как правило, значительно легче адаптируются в школе, им проще находить общий язык со сверстниками и учителями, они спокойнее ведут себя на уроках, поскольку привыкли к дисциплине.

Май — пора не только последних звонков в школах, но и выпускных в детских садах. Это очень важный и одновременно грустный праздник, ведь вчерашние дошколята вступают в новый период своей жизни, оставляя позади такой уютный и привычный мир с игрушками, манной кашей на завтрак, обязательными прогулками и дневным сном. Еще совсем чуть-чуть — и двери сада распахнутся, а любимые воспитатели и нянечки проводят своих подопечных в добрый школьный путь.

На протяжении нескольких лет они следили, чтобы дети были накормлены и тепло одеты, улаживали конфликты, учили читать и писать, утешали и журили за шалости, терпели капризы и радовали родителей прекрасными праздниками с участием маленьких артистов, но главное — дарили малышам заботу и душевное тепло, помогая пережить трудности расставания с мамой и преодолеть смущение и страх перед новым незнакомым местом.

Работники детского сада проводят с воспитанниками едва ли не больше времени, чем родители, и становятся практически членами семьи. Но вот пришла пора расставаться, и так хочется отблагодарить воспитателей за заботу о самых важных на свете людях.

Сегодня мы решили поговорить о том, что подарить воспитателю детского сада на выпускной, чтобы презент пришелся по душе и запомнился надолго.

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Что подарить воспитателю на выпускной: идеи и советы

Выбор подарка воспитателю на выпускной в детском саду — дело непростое. Слишком дорогой может смутить и поставить в неловкое положение, а простой и банальный будет выглядеть так, будто его купили «для галочки», не особо заботясь, понравится ли он.

Дарить слишком личные подарки — тоже не лучшая идея, поскольку угадать с выбором духов, постельного белья или одежды крайне сложно. Абсолютное табу — любые представители фауны. Флора, кстати, тоже так себе вариант, если только вы не уверены наверняка, что человек увлекается комнатными растениями или садоводством. Даже кактус в горшке требует какого-никакого ухода, а перед нами стоит задача порадовать, а не обременить.

Чтобы не ошибиться с подарком, важно ориентироваться в первую очередь на то, чем увлекается одариваемый.

Представляем наш список идей. Для удобства позиции в нем сгруппированы по сферам интересов. Узнайте, что ближе вашему воспитателю, и определиться с покупкой станет намного проще.

Для хороших хозяек

Наверняка человек, выбравший своим призванием работу с детьми, ценит домашний уют, а значит, оценит что-то нужное и полезное для дома.

Подарочный сертификат в магазин товаров для дома. Пожалуй, идеальный способ угодить и угадать с подарком — дать возможность выбрать его самостоятельно.

Кулинарная книга. Отдавайте предпочтение изданиям в красивом переплете, напечатанным на качественной бумаге с красочными иллюстрациями. Дополнить презент советуем специальной подставкой, чтобы удобнее было готовить и подглядывать в рецепт.

Набор текстиля для кухни и столовой. Соберите красивый комплект из скатерти, фартука, полотенец и прихватки. Все должно быть сшито из хорошей дорогой ткани и выполнено в едином стиле.

Набор специй в красивых баночках. Встречаются экземпляры, которые сами по себе украсят любую кухню.

Керамические формы для выпечки никогда не будут лишними на кухне. В них удобно запекать любимые блюда и сразу же подавать кулинарные шедевры на стол.

Набор салатников разных размеров особенно пригодится тем, кто следит за фигурой, ведь в них так хорошо смотрятся овощные салаты с сочной и яркими ингредиентами.

Столик-поднос с интересным дизайном, а лучше — сделанный на заказ. На поверхность можно нанести детские рисунки с именами юных художников или репродукцию картины любимого живописца.

Менажница со шпажками — очень удобная штука, когда приходят гости или хочется побаловать себя и домочадцев чем-нибудь вкусненьким. Разнообразные закуски в ней выглядят намного аппетитнее, чем на разномастных блюдечках.

Шкатулка поможет сохранять в порядке украшения и разные мелочи.

Органайзер для проводов. Симпатичный контейнер с легкостью скроет мотки кабеля, зарядные устройства и прочую электронику.

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Для фанатов своего дела

Воспитатель — профессия, требующая полной отдачи. Люди, работающие с детьми, проводят много времени на работе, поэтому всякие полезные штуки будут наверняка кстати.

Настольный увлажнитель для лица. Как правило, в дошкольных учреждениях батареи топят на совесть чуть не до июня. От пересушенного воздуха страдают слизистые и кожа. Компактный увлажнитель станет настоящей палочкой-выручалочкой во время отопительного сезона и поможет чувствовать себя комфортнее.

Ежедневник. Воспитателям приходится держать в голове очень много различной информации: порядок актеров в очередной постановке, список желающих попасть в дежурную группу на время летних каникул, замечания родителям хулиганов Васи и Пети — обо всем этом и многом другом напомнит удобный планировщик в красивой обложке.

Гамак для ног. Воспитатели целый день проводят на ногах, гуляя и играя с маленькими непоседами. Расслабиться и перевести дух можно во время тихого часа, положив уставшие ноги на специальный гамак, который крепится непосредственно под рабочим столом.

Настольная лампа. Обязательно легкая и гнущаяся во все стороны. Желательно, чтобы прибор крепился к краю стола. Такая вещь пригодится для заполнения документации во время детского сна, да и дома не будет лишней.

Ланч-бокс. Обычно у воспитателей детского сада есть возможность пообедать на работе, но, если блюда в столовой не в полной мере соответствуют системе питания конкретного человека, удобный и функциональный контейнер для еды будет очень даже кстати.

Термокружка пригодится для долгих прогулок с детишками в непогоду, а также если не успел выпить бодрящего кофе с утра.

Беспроводная зарядка поможет быстро «реанимировать» аккумулятор, просто положив телефон на базу.

Ваза. Педагогам часто дарят цветы, поэтому изящный сосуд для букетов всегда будет кстати.

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Для умниц и красавиц

Настоящий воспитатель должен во всем служить примером для своих подопечных, а значит, должен всегда хорошо выглядеть. Перед покупкой обязательно обратите внимание на предпочтения в одежде и не забывайте про возраст одариваемой.

Зонт красивой расцветки, подходящий под общий стиль одежды, очень пригодится для переменчивой весенней погоды.

Подарочная карта в магазин парфюмерии и косметики позволит самостоятельно выбрать подарок по душе.

Палантин или платок из струящейся ткани прекрасно дополнит повседневный образ.

Папка-органайзер для документов сохранит в порядке паспорта, свидетельства о рождении и медицинские полисы всех членов семьи.

Косметичка и зеркальце в изящной оправе помогут своей обладательнице быстро привести себя в порядок в любой ситуации.

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Эмоции в подарок

Пожалуй, самый памятный из всех возможных подарков — это впечатления. Палантин со временем изнашивается, зонт можно забыть в метро, а страницы ежедневника рано или поздно закончатся. Единственное, что остается с человеком навсегда, — это его воспоминания. Минуты счастья и удовольствия будут периодически всплывать в голове, заставляя вновь и вновь переживать приятные моменты и вспоминать всех, кто с ними связан. Если вы не знаете, что из материальных подарков придется по душе воспитателю, дарите впечатления. Только выбирайте что-то нейтральное, без экстрима: на прыжок с парашютом или полет в аэротрубе решится не каждый.

Билеты в театр или музей. Выбраться на культурные мероприятия получается не так уж и часто, поэтому такой презент наверняка порадует.

Кулинарный мастер-класс. Даже самая искусная хозяйка не откажется приготовить что-нибудь этакое под руководством опытного шеф-повара, а потом отведать плоды своих трудов.

Мастер-класс по гончарному искусству. Доказано, что лепка из глины успокаивает и расслабляет — самое то после тяжелой рабочей недели в компании неугомонной малышни. Как правило, курс состоит из двух занятий. На первом участники создают из глины какой-либо предмет, а на втором — расписывают его после полного высыхания.

Обучение декупажу. Это такая техника, с помощью которой самый скучный предмет можно превратить в настоящий арт-объект. Оригинальный и приятный подарок для творческих натур.

Мастер-класс по скрап-букингу. Во время увлекательного урока участников научат создавать своими руками блокноты, фотоальбомы и открытки собственного дизайна с помощью специальных инструментов и декоративных элементов.

Вечерний макияж и укладка. Каждой женщине хочется почувствовать себя королевой. Подарите вашей воспитательнице такую возможность. Над волосами и лицом будут колдовать профессиональные визажист и парикмахер, а после фотограф сделает серию снимков, чтобы запечатлеть сногсшибательный результат.

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Надеемся, наш список помог вам определиться, в каком направлении двигаться, и у вас получится порадовать воспитателя действительно памятным и оригинальным подарком на выпускной. Какой бы вариант вы ни выбрали, не забудьте дополнить презент букетом цветов и коробочкой хороших конфет или пирожных ручной работы. А еще попросите детей нарисовать открытку, ведь подарок, сделанный от всего сердца детскими руками, точно останется в сердце навсегда.