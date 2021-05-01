Ученые исследуют негаллюциногенный психоделик для лечения депрессии

Вашингтон, 1 мая. Психоделик, который способен ускорить процесс лечения пациентов с психическими расстройствами, изучают специалисты из Калифорнийского университета.

Интерес американских ученых вызвано негаллюциногенное соединение AAZ-A-154, которое еще не изучалось. Свойства психоделика уже проверили на животных. В итоге удалось установить, что он оказывает влияние, аналогичное воздействию классических галлюциногенных психоделиков. Исследователи считают, что соединение способно ускорить процесс ряда психических расстройств, в частности, депрессии.

«Препарат в настоящее время проходит испытания на безопасность, перед тем, как попасть на ранние стадии испытаний на людях», — заявили в Калифорнийском университете, передает The Guardian.

Многие люди сталкиваются с ментальными проблемами, например, со страхом. Для того чтобы с ним справиться следует медленно, небольшими глотками пить воду комнатной температуры, сообщила когнитивно-поведенческий психолог Ирина Айгильдина.

В то же время лучшим способом борьбы с депрессией считается правильное питание. Диетологи уверены, что рацион влияет на подавленное состояние человека, передает издание «Ридус».