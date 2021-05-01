Россияне захватывают НХЛ: 50-й отечественный игрок вышел на лед за сезон

Денвер, 1 мая. Нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович дебютировал в Национальной хоккейной лиге, приняв участие в матче с «Колорадо Эвеланш». Чехович стал 50-м российским игроком, сыгравшим в НХЛ в нынешнем сезоне — это повторение достижения сезона 2004/2005. Рекордным остается сезон 1999/2000, когда в НХЛ выступил 71 хоккеист из России.

«Такую ситуацию нужно оценивать двойственно. С одной стороны, НХЛ — самая сильная лига в мире, и растущее представительство там России говорит о высоком уровне нашего хоккея. Но можно посмотреть и с другой точки зрения: за океан уезжают лучшие хоккеисты, отечественный зритель может смотреть на них только по телевизору», — рассказал корреспонденту ФАН спортивный юрист Геннадий Коробов.

Ранее сборная России проиграла Швейцарии в первом матче Еврочелленджа. Игра прошла в городе Биль и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.