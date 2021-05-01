Белый дом озвучил возможные темы беседы Владимира Путина и Джо Байдена

Вашингтон, 1 мая. Возможными темами беседы президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена могут стать ситуация с блогером Алексеем Навальным и кризис на Украине.

Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В настоящее время нет конкретной информации о дате и месте проведения переговоров, уточнила спикер.

Глава Соединенных Штатов предложил российскому лидеру встретиться на территории третьей страны предстоящим летом и обсудить вопрос двусторонних отношений. По данным Кремля, возможные сроки встречи обсуждаются.

Ранее сенатор РФ Алексей Пушков предположил, что на встрече двух лидеров могут обсуждаться ситуация в Донбассе и возвращение к формату G8.