ВСУ нанесли минометный удар по окраинам Донецка

Донецк, 1 мая. Военнослужащие ВСУ обстреляли окраины Донецка из минометов, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Наблюдатели зафиксировали два обстрела с подконтрольной Киеву территории. Первый удар начался 1 мая в 06:12 по московскому времени. По населенному пункту Пески и Вольво-Центру было выпущено 14 мин из миномета калибра 120 миллиметров и шесть снарядов из 82-мм миномета.

Второй обстрел начался в 06:35 по Москве. Были обстреляны поселки Новгородское и Железная Балка. Бойцы Вооруженных сил Украины выстрелили 20 мин из 82-мм миномета.

Украинские силы ранее разместили в течение недели более 80 единиц боевой техники на территории Донбасса. Среди них танки, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы и другие типы вооружений.