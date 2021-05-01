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Молодой водитель без прав вылетел с сельской дороги и погиб под Саратовом

Происшествия
Молодой водитель без прав вылетел с сельской дороги и погиб под Саратовом
pxhere.com

Саратов, 1 мая. Мужчина за рулем ВАЗ-2105 съехал в кювет и скончался до приезда врачей. Он не имел водительского удостоверения.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП между селами Шняево и Яковлевка, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Жертвой аварии стал 21-летний водитель, который не имел необходимых документов для управления транспортным средством.

По данным следствия, молодой человек потерял управление и вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее ФАН писал о массовой аварии с пьяным водителем в Хабаровске, которая унесла жизни двух человек.

дтп авария саратов смерть автомобиль кювет
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