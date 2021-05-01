Траур по погибшим в конфликте с Таджикистаном объявлен в Киргизии

Бишкек, 1 мая. Киргизия объявила траур 1-2 мая по погибшим в противостоянии с Таджикистаном. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского лидера.

Президент республики Садыр Жапаров утвердил указ, который предполагает объявление национального траура 1-2 мая текущего года после конфликта с Таджикистаном.

По словам главы государства, в траурные дни на территории республики и на дипломатических представительствах за границей будут приспущены флаги Киргизии. Культурным учреждениям и средствам массовой информации рекомендовали отменить развлекательные программы, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.