Ученые из Австралии нашли загадочные древние постройки

Эр-Рияд, 1 мая. Археологи из Австралии нашли в Саудовской аварии загадочные монументы, которые, по их данным, были построены задолго до появления Стоунхенджа, пишет Heritage Daily.

Издание сообщило, что в документах, которые зафиксировали находку, содержится описание и координаты более тысячи различных построек такого типа, обнаруженных на территории Саудовской Аравии. Они расположены в северо-западной части страны. Ученые назвали их мустатилами.

По данным ученых, постройкам около 7 тыс. лет. Это на два тысячелетия больше, чем каменное мегалитическое сооружение Стоунхендж, находящееся в Великобритании.

Недавно в Египте была обнаружена уникальная находка. Местные археологи раскопали около 110 древних захоронений, среди которых было обнаружен 68 гробниц.