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Американские ученые объяснили важность молний в очистке атмосферы

Наука
Американские ученые объяснили важность молний в очистке атмосферы
pixabay.com  /  Free-Photos

Гаррисберг, 1 мая. Благодаря разрядам молний выбрасывается большое количество молекул оксидантов, которые могут «фильтровать» атмосферу от смога и загрязнений, заявила группа американских физиков.

По сообщениям ученых, молнии отвечают за порядка 16% всех молекул оксидантов в атмосфере планеты. Также в ходе исследования под руководством профессора Пенсильванского университета Уильяма Бруна специалисты отметили интересный факт. Как выяснилось, концентрация необходимых для чистки атмосферы веществ появлялась не только из-за молний, но также и по причине простых вспышек или разрядов.

«Благодаря молниям появляется много окиси азота и других типов оксидантов: гидроксил-радикала (ОН) и гидропероксил-радикала (HO2). Они очищают атмосферу», — заявили физики из США.

Также американские ученые недавно смогли трансформировать вибрации паутины в музыку. Так, определенная система классифицировала звуки относительно разных видов жизнедеятельности насекомых.

исследование атмосфера молнии
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