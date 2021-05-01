Диетолог Стародубова рассказала о безвредном поедании куличей на Пасху

Москва, 1 мая. Слегка подсушенный кулич на Пасху не окажет вреда здоровью и фигуре. Об этом заявила диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Куличи специалист рекомендует выпекать прям перед праздником, чтобы он успел подсохнуть, передает РИА Новости. Однако с порциями нужно быть острожными — не стоит есть много выпечки, а лучше соблюдать меру в 150 грамм.

Особенно это касается тех людей, которые соблюдали пост. Иначе, по словам врача, внезапно может произойти нарушение функций пищеварения. Например, тяжесть в желудке, диарея, метеоризм и прочее.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко предупредила, что нельзя совершать резкий переход к привычному режиму питания после долгого поста. Эксперт заметила, что еда после длительного воздержания может нанести вред желудку.