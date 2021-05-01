Губернатор Камчатки сменил министра по туризму после скандального поста в Сети

Петропавловск-Камчатский, 1 мая. Руководитель Камчатского выставочно-инвестиционного центра (КВЦ-Инвест) Владимир Русанов сменил Наталью Максименко на посту министра по туризму региона.

Что послужило поводом для кадровых изменений, не уточняется. Решение принял губернатор края Владимир Солодов. Документ о назначении обнародован на официальном сайте местного правительства. Глава региона в ходе обращения к Русанову обратил внимание на тысячи положительных отзывов от гостей КВЦ-Инвеста, которые отмечают высокий уровень организации мероприятий.

«Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма», — говорится в заявлении Солодова.

Максименко в апреле получила выговор от губернатора. Причиной стало уголовное дело по факту хищения денежных средств руководителем подконтрольного ведомству учреждения. Кроме того, она известна своим скандальным постом в Сети, в котором призвала не тратить энергию на «прочий сброд».

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