Звезды меняют прописку: Роналду хочет уйти из «Ювентуса», Неймара ждет «Барселона»

Турин, 1 мая. Нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть футбольный клуб «Ювентус». По информации итальянского издания Gazetta dello Sport, португалец уже дал своему агенту задание подыскать ему новый клуб.



«Ювентус» проводит слабый сезон: вылетел из Лиги чемпионов и практически утратил шансы на победу в национальном чемпионате. В 29 матчах Серии А Роналду забил 25 голов и отдал три результативных передачи.



Также стало известно, что известный бразильский нападающий Неймар стал главной целью испанской «Барселоны». Ранее форвард «ПСЖ» уже выступал за испанский клуб, откуда его выкупили в 2017 году за 222 миллиона евро. В 14 матчах текущего чемпионата Франции Неймар забил шесть голов.



Ранее футбольный арбитр позволил игроку «Лестера» съесть банан во время матча. Уэсли Фофана соблюдает пост во время Рамадана.