Дикие лошади и ослы вырыли в пустыне США колодцы для водопоя

Вашингтон, 1 мая. Двухметровые колодцы для водопоя вырыли одичавшие лошади и ослы в засушливых регионах Северной Америки.

Колодцы служат водопоем и для множества других видов животных. Благодаря работе этих непарнокопытных, обитатели пустынь Сонора и Мохаве тратят меньше времени на поиск воды. Также такие колодцы обеспечивают благоприятную среду для роста некоторых видов деревьев. Такую же роль в экосистеме играют слоны и антилопы. Такое поведение животных мало изучено, пишет журнал Science.

Недавно палеонтологами из США было сделано открытие, которое разрушило теорию происхождения позвоночных. Они нашли доказательство того, что современные личинки миног не являются прообразом позвоночных на ранней стадии развития.