Женская сборная РФ обыграла Южную Корею на ЧМ по керлингу

Калгари, 1 мая. Российские керлингистки выиграли у соперниц из Южной Кореи в матче предварительного раунда чемпионата мира со счетом 8:7.

Состязания проходят в канадском Калгари. За сборную РФ выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина.

Это уже вторая победа россиянок на ЧМ в Калгари. В первом поединке они обыграли сборную Германии со счетом 8:4. В следующем туре российским спортсменкам будут противостоять представительницы Италии.

В начале апреля мужская сборная России на ЧМ по керлингу в Калгари дошла до полуфинала. На этом этапе российские керлингисты уступили команде Шотландии со счетом 3:5.