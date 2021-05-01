Появились новые подробности смертельного ДТП на трассе Астрахань — Элиста

Ставрополь, 1 мая. Поездка баскетбольной команды, которая попала в ДТП на автомобильной дороге Астрахань — Элиста, в спортивной школе не была зарегистрирована. Об этом сообщил источник ФАН в органах.

Директор заведения не имел на руках списков детей и сотрудников. По данным источника, поездка никак не была оформлена, а родственники водителя автобуса ехали по своим делам.

Ранее появилась информация, что микроавтобус с женской спортивной командой по баскетболу попал в аварию в Грачевском районе Ставропольского края. По предварительной версии инцидент произошел из-за неудачного маневра второго участника ДТП - КамАЗа.