Полиция Лас-Вегаса обнаружила известную телеведущую голой и пьяной за рулем

Лас-Вегас, 1 мая. Телеведущая Fox 5 Las Vegas Февен Кифлегиоргис была обнаружена за рулем автомобиля Audi голой и пьяной. Полицейские задержали и допросили девушку, когда она пришла в себя.

Инцидент произошел в марте. Журналисты узнали о нем только сейчас после публикации отчета полицейских. Кифлегиоргис, как было отмечено в отчете, уснула на водительском сидении своей машины. Полиция Лас-Вегаса нашла автомобиль с голой телеведущей на Мэттью-авеню утром 20 марта.

Девушка призналась, что не помнит, почему оказалась за рулем в таком виде. От теста на алкоголь она отказалась, хотя от нее, по словам сотрудников правоохранительных органов, исходил отчетливый запах спиртного. Февен Кифлегиоргис был выписан штраф за «неосторожную езду». Ее наказали на тысячу долларов.

В России с 1 мая увеличен штраф за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Его сумма теперь составит 5 тысяч рублей.