Град величиной с булыжник обрушился на США

Оклахома-Сити, 1 мая. Огромные глыбы льда посыпались с неба на жителей американских штатов Техас и Оклахома. Льдины достигали четырех дюймов в диаметре, пишет портал Bored Panda.

В социальных сетях появились фото и видео данного инцидента, который сопровождался порывами шквального ветра. Жители городов Оклахома-Сити, Сан-Антонио, Форт-Уэрт были вынуждены спасаться бегством от стихии. По словам очевидцев, падающие с неба глыбы разбивали стекла автомобилей и ломали ветки деревьев.

Недавно мощные ливни обрушились на Гаити. Тысячи жителей остались без домов и шесть человек погибли в результате разгула стихии. Большая часть осадков выпала на севере страны.