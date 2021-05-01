Уголовное дело возбуждено после гибели восьми человек при пожаре под Пермью

Пермь, 1 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти шестерых взрослых и двух детей в результате пожара жилого дома в городе Кудымкар.

Расследование проводится в рамках статьи о «причинении смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте событий: проводят осмотр, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств трагедии.

«На месте происшествия под руководством руководителя следственного управления Сергея Юрьевича Сарапульцева... работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи», — говорится в заявлении на сайте СУ СК России по Пермскому краю.

Ранее источник ФАН раскрыл предварительную причину пожара, который унес жизни восьми человек. По его словам, виной всему могла стать неисправность электропроводки.