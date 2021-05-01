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Комаровский предупредил власти Харькова о жертвах в случае отключения света

Общество
Комаровский предупредил власти Харькова о жертвах в случае отключения света
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Харьков, 1 мая. Власти Харькова должны воздержаться от отключения электроэнергии во время пандемии коронавируса, если не хотят гибели людей, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Доктор выступил на сессии Харьковского горсовета. Он предостерег местных чиновников от профилактики электросетей. При отключении электроснабжения одного или нескольких районов области, по его словам, могут погибнуть десятки людей.

«Сейчас в нашем городе несколько тысяч человек лечатся в домашних условиях и дышат кислородом с помощью кислородных концентратов. Мы все должны понимать, что если мы в каком-то районе отключили электричество, то в этом районе 10–30 человек остались без кислорода», — подчеркнул Комаровский.

Телеведущий также призвал украинских политиков не прививаться препаратом Pfizer. Эту вакцину передали Украине для защиты от коронавируса самых уязвимых слоев населения, напомнил Комаровский.

украина харьков электроэнергия комаровский коронавирус
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