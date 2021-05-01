Ирландская семья случайно сберегла картину за 155 млн рублей

Дублин, 1 мая. Жители Ирландии бережно хранили картину по завещанию своего предка. Полотно оказалось редким артефактом стоимостью более 155 миллионов рублей.

Стоимость картины стала известна после желания семьи обновить интерьер дома. Полотно многие годы украшало стену в гостиной, но уже не вписывалось в новый дизайн. Тогда родственники решили продать картину, несмотря на семейное предание о бережном хранении предмета искусства.

Они пригласили оценщика, который был изумлен увиденным полотном. Он узнал в работе кисть культового в Азии живописца по имени Адриен Жан Ле Майер де Мерпрес. Ирландцы решили выставить картину на торги. Длительность аукциона составила всего десять минут, так как на работу быстро нашелся покупатель.

Третьяковская галерея запустила крупнейший проект за последние годы. Речь идет о выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», в рамках которой будет представлено свыше 300 предметов искусства.