Эндокринолог Павлова рассказала об эффективности приема коллагена

Москва, 1 мая. Распространенный вопрос о влиянии коллагена на улучшение качества кожи, волос и ногтей волнует каждую девушку. О его свойствах рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, возможность выглядеть моложе за счет морского, бычьего или какого-то редкого животного коллагена звучит заманчиво и многообещающе. Однако Павлова предупредила об эффекте плацебо. Возможно, это он и есть, когда девушкам кажется, что за счет принятия белка в капсулах состояние всего их тела улучшается.

Эндокринолог подчеркнула, что самый лучший коллаген вырабатывает собственный организм. Именно он позволяет человеку выглядеть действительно моложе. Для нормального образования коллагена необходимо заботиться о здоровье печени и органов ЖКТ. Кроме того, очень важен правильный режим сна и регулярное потребление белковой пищи, подчеркнула врач.

Недавно кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о простом способе похудения без изнурительных диет.