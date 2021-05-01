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Рыбак поймал гигантского сома весом 50 кг в Калининграде

Общество
Рыбак поймал гигантского сома весом 50 кг в Калининграде
wikipedia.org

Калининград, 1 мая. Огромный 50-килограммовый сом был пойман рыбаком в центре Калининграда в реке Преголь. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Рыба была поймана в центре города в районе Музея Мирового океана около набережной Трибуца. Сообщается, что рыбак два часа тащил речного гиганта к берегу, а доставали 50-килограммового сома четверо мужчин. Этот экземпляр стал вторым выловленным гигантом в реке Преголь. Недавно в этом же месте рыбак поймал сома весом 25 кг.

Недавно тело самца акулы размером с грузовик выбросило на берег штата Мэн. Сообщается, что гигантская рыба была длинной 26 футов (8 метров).

калининград сом гигант
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