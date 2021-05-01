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Роспотребнадзор оценил эпидситуацию с COVID-19 в стране

Общество
Роспотребнадзор оценил эпидситуацию с COVID-19 в стране
Невские Новости

Москва, 1 мая. Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется, но остается напряженной. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Сейчас в России характерна волнообразная ситуация, когда на смену снижения заболеваемости может прийти небольшой подъем. Наталья Пшеничная призвала не расслабляться раньше времени, передает РИА Новости.

«Мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается... Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно», — отметила специалист.

Развитие ситуации с COVID-19 зависит от соблюдения гражданами противоэпидемических правил. Пшеничная напомнила о необходимости избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и антисептики.

Еще одним способом борьбы с пандемией является вакцинация. И если граждане продолжат игнорировать прививочную кампанию, не исключается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом предупредил врач Александр Мясников.

роспотребнадзор пандемия коронавирус
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