Вашингтон, 1 мая. Действия президента США Джозефа Байдена в сфере иммиграционной политики призваны дестабилизировать ситуацию на границе. У политика нет четкого плата по сдерживаю мигрантов.

Внимание на это обратил бывший сотрудник Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) США Виктор Манхаррес. За время правления демократ и его команда смогли только уничтожить учрежденную предшествующей администрацией политику. Теперь под угрозой оказались не только американцы, но и мигранты, которые стремятся въехать в США и получить убежище.

«Я бы охарактеризовал действия президента по вопросам иммиграции как катастрофу», — отметил Манхаррес в беседе со СМИ.

Ранее вице-президент США Камала Харрис во время онлайн-переговоров с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявила о передаче 310 млн долларов на урегулирование миграционного кризиса. Средства планируется распределить между республикой, Гондурасом и Сальвадором, а также гуманитарными организациями.