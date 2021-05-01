Дополнительный поезд Владивосток — Хабаровск будет курсировать до 11 мая

Владивосток, 1 мая. Дополнительный поезд из Владивостока в Хабаровск и обратно будет ездить с 1 по 11 мая. Продажа билетов уже началась.

Поезда ездят на ежедневной основе. Из Владивостока до 10 мая отправиться в Хабаровск можно на поезде №105. Обратный маршрут до 11 мая осуществляет поезд № 106, уточнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Купить билеты и ознакомиться с дополнительной информацией можно в железнодорожных кассах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Все вагоны поезда проходят обязательную санитарную обработку и оснащены установками для обеззараживания воздуха, говорится на сайте приморского правительства.

Нерабочими в России официально признаны дни с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ ранее подписал российский президент Владимир Путин по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.