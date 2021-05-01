ПЦР-лаборатории Приморья провели более 1 млн тестов на коронавирус за год

Владивосток, 1 мая. Более одного миллиона тестов на COVID-19 выполнили ПЦР-лаборатории в Приморском крае за год. Только один Перинатальный центр провел более 80 тысяч проб на коронавирусную инфекцию.

Лаборатории, которые были развернуты на базе бюджетных медицинских организаций, проводили взятие анализа на коронавирус для всех районных и городских стационаров и поликлиник. В период повышения числа заболеваний, лаборатории работали в круглосуточном режиме. Таким образом, за весь период пандемии, в Приморском крае было проведено 1 042 060 тестов на COVID-19, сообщается на официальном сайте региона.

«Материал поступал со всего края, и от оперативности работы лаборатории зависела тактика лечения пациентов, поэтому исследования велись круглосуточно», — сказала главный врач краевого Перинатального центра Татьяна Курлеева.

Недавно специалисты из Роспотребнадзора разработали ряд новых правил по противодействию коронавирусной инфекции на территории Приморья.