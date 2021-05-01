Звезда «Звездных войн» Юэн Макгрегор раскритиковал кинофраншизу Джорджа Лукаса

Вашингтон, 1 мая. Резкой критике фильмы из серии «Звездных войн» подверг исполнитель роли Оби-Вана Кеноби, шотландский актер Юэн Макгрегор.

Шотландский актер Юэн Макгрегор, интервью с которым опубликовало издание The Hollywood Reporter, подверг резкой критике фильмы из серии «Звездных войн». Актер отметил, что режиссер Джордж Лукас стремился осуществлять тотальный контроль над тем, что зритель видит на заднем плане. По его словам, спустя четыре месяца съемочного процесса это вызывало определенную скуку.

Макгрегор отметил, что достаточно сложно испытывать наслаждение от диалогов в тот момент, когда окружающая обстановка «просто существует». Сам актер сыграл роль Оби-Вана Кеноби в трех эпизодах сиквелов к оригинальной трилогии «Звездных войн».

Ранее на официальном YouTube-канале студии Lucasfilm появился трейлер мультсериала по киновселенной «Звездные войны». Известно, что действие мультфильма развернется после завершения Войн клонов, когда у власти утвердилась Империя.