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Вице-спикер Совфеда Косачев признал тенденцию антироссийской политики в США

Политика
Вице-спикер Совфеда Косачев признал тенденцию антироссийской политики в США
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Вашингтон, 1 мая. Американская элита оказывает влияние на президента США Джо Байдена, который продолжает санкционное давление по отношению к России.

Сенатор Совета Федераций Константин Косачев подчеркнул, что в Соединенных Штатах в правящей верхушке присутствуют люди, которые полностью уверены в правильности рестрикций против России. Однако это мнение ошибочно, подчеркнул российский политик.

«И думаю, что такая ситуация в Америке надолго. Антироссийская политика там зависима от колоссального объема решений, принятых в законодательстве США», — заявил Косачев.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты желают «сближения» с Россией. Однако он выразил солидарность с недовольством Евросоюза из-за введения РФ санкций в отношении некоторых граждан ЕС.

санкции россия сша давление антироссийская политика
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